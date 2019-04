Dalajláma mal zdravotné problémy

Aj keď je exilový duchovný vodca Tibeťanov aj naďalej veľmi obľúbeným hosťom a rečníkom na konferenciách, svoje verejné vystupovanie obmedzil.

Naí Dillí 10. apríla (TASR) - Tibetský duchovný vodca dalajláma sa v utorok v nemocnici v Naí Dillí podrobil vyšetreniam po tom, ako pocítil bolesti v hrudníku. Ako v noci na stredu uviedol jeho pobočník, dalajlámov stav je stabilizovaný a nie je vážny.



Ngodup Tsering, zastupujúci 83-ročného dalajlámu v USA, pre agentúru AFP spresnil, že dalajláma odcestoval lietadlom do Naí Dillí v utorok ráno v dôsledku "ľahkého kašľa".



Dodal, že podľa lekára niet dôvodu na znepokojenie. "Nie je to vážne," vyhlásil Ngodup Tsering, ktorý nepotvrdil, že by dalajlámu hospitalizovali. Uviedol len, že dalajláma bude pár dní odpočívať.



Indická tlač s odvolaním sa na policajné zdroje napísala, že dalajláma Tändzin Gjamccho, ktorý žije už 60 rokov v exile a sídli tam v meste Dharamshala v severoindickom zväzovom štáte Himáčalpradéš, absolvoval v utorok ráno obyčajný let, nie prevoz lietadlom.



Aj keď je exilový duchovný vodca Tibeťanov aj naďalej veľmi obľúbeným hosťom a rečníkom na konferenciách, svoje verejné vystupovanie obmedzil a od roku 2016 sa nestretol so žiadnym svetovým lídrom.



Dalajláma sa už roky snaží zabrániť akémukoľvek pokusu Pekingu o identifikovanie dieťaťa považovaného za reinkarnáciu najvyššieho predstaviteľa tibetského budhizmu. Pátranie sa zvyčajne obmedzuje na územie Tibetu, ktorý je teraz súčasťou Číny. Súčasný dalajláma je týmito aktivitami veľmi znepokojený a v roku 2011 dokonca vyhlásil, že po smrti sa nereinkarnuje v Číne, ak Tibet nebude slobodný. Dodal, že nikto nemá právo rozhodnúť o jeho nástupcovi "pre politické ciele."



Samotného dalajlámu považuje Čína za nebezpečného separatistu a obviňuje ho, že podnecuje aj samovraždy upálením, ku ktorým sa uchyľujú budhistickí mnísi i radoví veriaci, snažiaci sa tak upozorniť na útlak tibetského ľudu zo strany Číny.



Dokonca aj India, ktorá mu ponúkla azyl, keď v roku 1959 utiekol z Tibetu cez Himaláje v preoblečení za vojaka, sa dalajlámovi "otočila chrbtom", píše AFP. Indická vláda totiž údajne varovala svojich úradníkov pred účasťou na podujatiach, na ktorých očakávajú aj dalajlámu.