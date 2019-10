Ďalší odklad brexitu nie je v záujme nikoho, tvrdí francúzska vláda

Paríž 21. októbra (TASR) - Francúzsko je presvedčené, že ďalší odklad odchodu Británie z EÚ "nie je v záujme nikoho". Uviedla to v pondelok hovorkyňa francúzskej vlády, ktorú citovala agentúra AFP.



"Teraz záleží na britskom parlamente, aby povedal, čo si myslí; už to viac nie je na Európskej únií," povedala hovorkyňa Sibeth Ndiayeová.



Britskí poslanci podľa nej musia hlasovať o podstate celej veci, a nie uplatňovať taktiku, ktorej cieľom je získať čas.



Európska komisia (EK) v pondelok uviedla, že samotná skutočnosť, že britský premiér Boris Johnson nepodpísal list, v ktorom jeho vláda žiada o trojmesačný odklad termínu tzv. brexitu, nemá vplyv na platnosť tohto dokumentu a Európska únia žiadosť posúdi.



Po tom, ako v sobotu britský parlament neschválil revidovanú dohodu o odchode Británie z EÚ, na základe uznesenia prijatého poslancami v septembri tohto roka bol Johnson nútený požiadať o trojmesačný odklad termínu brexitu. Ten bol dosiaľ stanovený na 31. októbra, hoci pôvodne mala Británia opustiť Úniu už 29. marca.



Johnson sa snaží získať podporu poslancov britského parlamentu pre ním vyrokovanú revidovanú dohodu o brexite, pripomína AFP. Premiér opakovane tvrdí, že jeho krajina by mala opustiť Úniu koncom októbra. Musí však rešpektovať parlament a preto uplynulú sobotu zaslal Tuskovi nepodpísaný list s osobnou poznámkou, v ktorej vyjadruje, že odklad brexitu odmieta.