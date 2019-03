Ďalší summit EÚ a Ukrajiny bude 8. júla na Ukrajine

Po summite EÚ-Ukrajina, ktorý sa konal vlani v júli, predseda Európskej rady Donald Tusk i predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker ocenili reformné úsilie Kyjeva.

Kyjev 29. marca (TASR) - Summit Ukrajiny a Európskej únie sa uskutoční 8. júla. Informovala o tom v piatok agentúra Interfax-Ukrajina s odvolaním sa na diplomatický zdroj v Bruseli.



"Summit sa uskutoční na Ukrajine," dodal zdroj.



Podľa agentúry sa o nadchádzajúcom summite rokovalo počas stretnutia ukrajinského prezidenta Petra Porošenko s vedením Európskej únie v Bruseli 20. marca.



Po summite EÚ-Ukrajina, ktorý sa konal vlani v júli, predseda Európskej rady Donald Tusk i predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker ocenili reformné úsilie Kyjeva. Súčasne opakovane ubezpečili postsovietsku republiku o podpore jej nezávislosti, suverenity a územnej celistvosti zo strany Bruselu.



Obe strany sa na summite dohodli na ďalšom prehĺbení spolupráce v oblastiach energetiky, digitálneho trhu a Schengenu.



Porošenko vtedy vyhlásil, že Moskva musí akceptovať vyslanie mierovej misie Organizácie Spojených národov do oblasti Donbasu. Ďalšia militarizácia z ruskej strany podľa neho znepokojuje tak Brusel, ako aj Kyjev. Najvyšší ukrajinský predstaviteľ predpovedal aj zasahovanie Moskvy do tohtoročných volieb na Ukrajine i do Európskeho parlamentu a zároveň podľa agentúry APA vyhlásil, že "tentoraz sme na to pripravení".