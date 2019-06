Ďalší uchádzač o Mayovej funkciu Sam Gyimah sľubuje druhé referendum

Sam Gyimah svoje rozhodnutie vstúpiť do súboja zdôvodnil tým, že záujemcov o Mayovej funkciu je síce mnoho, avšak prezentujú len veľmi obmedzenú škálu názorov na problematiku brexitu.

Londýn 2. júna (TASR) - Do súboja o post šéfa Konzervatívnej strany a nového britského premiéra vstúpil v nedeľu 13. uchádzač Sam Gyimah, ktorý prisľúbil usporiadanie druhého referenda o brexite. Informovala o tom televízia Sky News.



Sam Gyimah (42) je poslancom Dolnej snemovne parlamentu a bývalým štátnym tajomníkom britskej vlády pre univerzity a vedecký výskum. Svoje rozhodnutie vstúpiť do súboja zdôvodnil tým, že záujemcov o Mayovej funkciu je síce mnoho, avšak prezentujú len veľmi obmedzenú škálu názorov na problematiku brexitu.



"Väčšina kandidátov ponúka odchod bez dohody alebo plátanie (brexitovej) dohody Theresy Mayovej, ktorá už bola rázne odmietnutá," povedal pre Sky News Gyimah, ktorého rodičia pochádzajú zo západoafrickej Ghany.



Vlani v novembri sa Gyimah vzdaj funkcie štátneho tajomníka na protest proti tomu, ako premiérka Mayová pristupovala k odchodu Spojeného kráľovstva k EÚ. Odvtedy vystupuje ako rozhodný zástanca vypísania druhého referenda o brexite.



Theresa Mayová 7. júna odstúpi z funkcie šéfky Konzervatívnej strany. V úrade premiérky zostane, kým jej strana nezavŕši proces výberu nového lídra. Za favorita medzi doposiaľ 12 uchádzačmi, ktorí by chceli nahradiť Mayovú, je označovaný bývalý britský minister zahraničných vecí a zástanca tvrdého brexitu Boris Johnson.



Záujem okrem neho prejavili aj Michael Gove, Jeremy Hunt, Matt Hancock, Sajid Javid, Rory Stewart, Dominic Raab, Andrea Leadsomová, Esther McVeyová, James Cleverly, Kit Malthouse a Mark Harper.



O tom, kto nahradí Mayovú, budú rozhodovať poslanci a členovia vládnej Konzervatívnej strany, proces výberu odštartuje 10. júna. Meno Mayovej nástupcu by malo byť známe do 20. júla, keď sa britský parlament odoberie na letné prázdniny.