Ďalšia Saudskoarabka požiadala o pomoc prostredníctvom sociálnej siete

Dubaj 17. januára (TASR) - Len niekoľko dní po tom, ako Kanada udelila azyl 18-ročnej Saudskoarabke, ktorá utiekla pred svojou rodinou, sa obrátila na sociálnu sieť s prosbou o ochranu pred vlastným otcom ďalšia žena zo Saudskej Arábie. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Prípad ženy, identifikovanej na sociálnej sieti Twitter iba ako Nudžúd Mandílová, sa od 18-ročnej Rahaf Muhammad Mutlak Kunúnovej odlišuje: z kráľovstva neutiekla, svoju tvár neodhalila a o pomoc požiadala na Twitteri len v arabčine.



Zatiaľ čo ich okolnosti sú odlišné, tvrdenia oboch žien o zneužívaní odzrkadľujú názory ďalších Saudskoarabiek, ktoré svoje úteky zverejnili na sociálnych sieťach.



Existujú dohady, že Kunúnovej úspešný útek z vlasti inšpiruje k rovnakému činu aj ďalšie ženy. Ak však utečenky chytia, za údajnú potupu rodiny im v Saudskej Arábii hrozí usmrtenie v rukách príbuzných.



Pre Saudskoarabky stále platia prísne obmedzenia a na cestovanie do zahraničia potrebujú súhlas mužského poručníka, najčastejšie otca alebo manžela.



Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán, ktorý zaviedol sociálne reformy zmierňujúce obmedzenia týkajúce sa žien, pre americký časopis The Atlantic uviedol, že zrušenie zákonov o poručníctve musí byť vykonané spôsobom, ktorý nepoškodzuje rodiny ani kultúru. Dodal, že zrušenie týchto zákonov by spôsobilo problémy v rodinách, ktoré nechcú dať svojim dcéram slobodu.