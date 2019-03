Ďalšia streľba v Prahe: Na ulici strieľal po hádke so ženou opitý muž

K incidentu došlo len niekoľko minút po streľbe vo vinohradskej nemocnici.

Praha 9. marca (TASR) - K reštaurácii na Rostovskej ulici v pražských Vršoviciach prišiel v piatok večer na skútri opitý muž. Na ulici sa pohádal so ženou a po hádke opakovane vystrelil z brokovnice. Informoval o tom v sobotu webový server Týdeník Policie, ktorého správu prevzal Český rozhlas.



Podľa uvedeného policajného zdroja mierili dva z výstrelov do vzduchu, tretí však do okna blízkej reštaurácie.



K incidentu došlo len niekoľko minút po streľbe vo vinohradskej nemocnici. Na miesto preto vyrazili všetky dostupné hliadky v okolí, ktoré práve vtedy nemierili do nemocnice. Ešte pred ich príchodom však strelca spacifikovali ľudia z reštaurácie, uvádza policajný web.



"Útočník bol zadržaný a skončil na policajnej stanici. Prípadom sa zaoberajú kriminalisti," napísala na Twitteri polícia.



Rostovskú ulicu po incidente uzavreli. Traja ľudia utrpeli ľahké zranenia od črepín a ujali sa ich záchranári. Dychová skúška u strieľajúceho muža vyšla - ako uvádza polícia - s pozitívnym výsledkom.