TUKA:Ďalšia výmena zajatcov na Ukrajine by mohla byť do dvoch mesiacov

Kyjev 3. decembra (TASR) - Ďalšia výmena vojnových zajatcov medzi ukrajinskou vládou a proruskými separatistami by sa mohla uskutočniť do dvoch mesiacov, dúfa námestník ukrajinského ministra pre dočasne okupované územia a vnútorne vysídlené osoby Heorhij Tuka.



"Dúfam, že sa to stane v januári, februári," uviedol v stredu Tuka pre televíziu 112 Ukrajina v reakcii na otázku, kedy očakáva ďalšiu fázu výmeny vojnových zajatcov.



Ako poznamenala agentúra UNIAN, prvá fáza sa uskutočnila 27. decembra 2017. Ukrajinské úrady prepustili 233 ľudí, ktorí boli uväznení na základe obvinení súvisiacich s vojnou v Donbase. Zástupcovia samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) prepustili 73 zajatcov. Poradca ukrajinského prezidenta Jurij Biriukov tvrdí, že militanti prepustili 32 vojakov a 41 civilistov.



Podľa agentúry UNIAN celkovo 3215 Ukrajincov bolo dosiaľ prepustených zo zajatia alebo sa podarilo určiť miesto ich pobytu. Nezvestných je ešte 402 ukrajinských občanov.