Ďalšie topenie ľadovca v Patagónii vyvolalo znepokojenie

Santiago 12. marca (TASR) - Z ľadovca Grey v čilskej Patagónii sa za uplynulé týždne odlomili ďalšie dva kusy. Vyvoláva to obavy, že k topeniu ľadovca bude dochádzať čoraz častejšie, upozornili vedci, ktorých v utorok citovala agentúra Reuters.



Tieto dva kusy, ktoré sa objavili 20. februára a 7. marca, sa odlomili po tom, čo sa v roku 2017 z ľadovca nachádzajúcom sa v ľadovcovom jazere v národnom parku Torres del Paine na juhu Čile oddelil rozsiahly kus ľadu s rozlohou asi troch futbalových ihrísk.



K najzávažnejšiemu odlomeniu ľadovca Grey predtým, než sa začali robiť záznamy, došlo v 90. rokoch 20. storočia.



"Väčšia frekvencia výskytu odtrhnutých kusov existuje na východnej strane tohto ľadovca, ale na posúdenie jeho stálosti je potrebných viac údajov," povedal Ricardo Jana, výskumník a člen Čilského antarktického inštitútu (INACH).



Dodal, že v posledných dňoch "stúpa priemerná teplota a spolu so zvýšením hladiny vody v jazere boli zaznamenané aj intenzívne zrážky - faktory, ktoré by toto odtrhnutie mohli vysvetliť".



Ľadovec Grey od roku 2015 pozorujú v rámci programu medzinárodnej spolupráce výskumní pracovníci z univerzít v Nemecku a Brazílii spolu s odborníkmi z INACH a iných miestnych inštitúcií.