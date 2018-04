Vládne jednotky vtrhli do vzbúrencami ovládanej štvrte v Damasku

Armáda vnikla do štvrte Hadžar Aswad na juhu Damasku z viacerých strán a obsadila budovy i tunely využívané extrémistami.

Bejrút/Damask 26. apríla (TASR) - Sýrske vládne jednotky vtrhli vo štvrtok do štvrte obsadenej teroristickou organizáciou Islamský štát (IS) na juhu metropoly Damask. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na sýrske štátne médiá.



Armáda vnikla do štvrte Hadžar Aswad na juhu Damasku z viacerých strán a obsadila budovy i tunely využívané extrémistami. Sýrska štátna tlačová agentúra SANA uviedla, že počas bojov, pri ktorých pozemné jednotky úzko spolupracovali so vzdušnými silami, zahynuli desiatky bojovníkov IS.



Opozičné Sýrske observatórium pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii uviedlo, že sýrske úrady nariadili vzbúreneckým skupinám v ďalších troch južných štvrtiach Damasku, aby sa stiahli z frontových línií, inak budú čeliť bombardovaniu zo strany vládnych jednotiek.



SOHR tiež uviedlo, že sýrska vláda chce otvoriť nový front proti IS a zvýšiť tak tlak na extrémistov.