Danit Gal: Umelá inteligencia nenahradí zametačov ulíc a topmanažérov

Bratislava 23. júna(TASR) - V súčasnosti stroje s umelou inteligenciou nie sú doplnkom k ľudskej práci, ale priamo ju nahrádzajú. Najviac sú ohrozené stredné pozície a profesie. V rozhovore pre TASR to uviedla izraelská výskumníčka v oblasti umelej inteligencie Danit Gal.



„Dokáže vykonávať činnosti ako ľudia, no nerobí ich lepšie. Tieto obavy sa týkajú najmä pracovníkov v stredných pozíciách, vo výrobe, pri účtovníctve, pretože tento typ inteligencie sa nedokáže uplatniť vo vysokokvalifikovaných a paradoxne aj vo veľmi nízko kvalifikovaných profesiách. Nahradiť robotom ľudí, ktorí zametajú ulice, nie je ziskové, a preto k tomu nedochádza. Rovnako ani topmanažéri, ktorí vytvárajú komplexné stratégie sa nemusia báť konkurencie zo strany súčasných robotov. Tí dokážu robiť na výbornej úrovni len jednu činnosť,“ upozornila Gal s tým, že vývoj vyššieho štádia umelej inteligencie je beh na dlhú trať.



„Ak sa dostaneme do štádia, že vytvoríme inteligenciu, ktorá bude zosieťovaná a bude ťažiť z vedomia a skúseností mnohých podobných entít a inteligencií, v tej chvíli budú v ohrození aj vysoké manažérske pozície. Mimo ohrozenia zrejme ostanú nízko kvalifikované profesie, ktoré sa komerčne neoplatí nahradiť,“ doplnila Gal.



Vo vývoji umelej inteligencie jednoznačne dominuje USA, v tesnom závese za nimi je Čína. Obe krajiny do tejto sféry veľa investujú a plánujú jej strategický rozvoj. Podľa Gal USA sú však lídrom najmä preto, že dokážu pritiahnuť množstvo talentov z celého sveta a využívať ich schopnosti. EÚ v tejto oblasti zaostáva za lídrami.



„EÚ dopláca na to, že prichádza o množstvo šikovných výskumníkov a na absenciu väčšej a dôslednejšej strategickej podpory vlád jednotlivých členských štátov. Na úspešný výskum potrebujete mať vytvorené podmienky a podhubie škôl, akademických organizácií, vývojových pracovísk a firiem. Dostatočná štátna podpora výskumu a vývoja je nevyhnutnosťou. Toto v Európe chýba. Pritom EÚ má kvalitné školy, ľudský potenciál i ďalšie zdroje. Verím, že časom dokáže prelomiť dominanciu USA a Číny, ktorá v oblasti umelej inteligencie nie je ideálnym scenárom,“ dodala izraelská výskumníčka.