Danko: Štáty by si mali pripomínať arménsku, asýrsku a grécku genocídu

Bratislava 25. mája (TASR) - Genocída v Osmanskej ríši a novodobé zločiny proti ľudskosti spáchané teroristami. Práve tie pripomína výstava venovaná arménskej, asýrskej a gréckej genocíde v Osmanskej ríši a novodobým zločinom proti ľudskosti spáchaným teroristickými organizáciami, ktorú otvorili v Národnej rade SR predseda parlamentu Andrej Danko a podpredseda Národného zhromaždenia Arménskej republiky Eduard Sharmazanov.



"Je veľmi dôležité, aby sme si my, európske štáty, pripomínali, akým veľkým utrpením ste si prešli pri vyvražďovaní vašich predkov, blízkych. Najmä preto, aby sme sa z toho dokázali poučiť, odsúdili ich a dali posolstvo do budúcnosti, našim deťom," vyhlásil Danko. Je rád, že v parlamente otvorili výstavu, ktorá približuje utrpenie Arménov počas genocídy. Šéf parlamentu zdôrazňuje, že na hrôzy genocídy nesmú ľudia zabudnúť.



"Genocída arménskych, gréckych a asýrskych menšín v Osmanskej ríši sa považuje za jednu z najväčších katastrof 20. storočia, ktorá vzala život dvom miliónom nevinných kresťanov," vyhlásil Sharmazanov. Treba to podľa neho pripomínať. Zdôraznil, že nevinní kresťania a jezídi sú stále vyhladzovaní pre svoj etnický pôvod a náboženstvo. "To je neprípustné," vyhlásil Sharmazanov.



Medzinárodné spoločenstvo musí podľa neho odsúdiť popieranie genocídy kresťanského obyvateľstva v Osmanskej ríši, agresiu zo strany Azerbajdžanu v roku 2016 či genocídu jezídov.