Dánsko navrhuje zriadiť zberné stredisko pre neúspešných azylantov

Kodaň 5. júna (TASR) - Dánsko vedie rozhovory s niekoľkými ďalšími európskymi krajinami, ktorých predmetom je zriadenie celoeurópskeho zberného strediska pre neúspešných žiadateľov o azyl. Uviedol to v utorok dánsky premiér Lars Lökke Rasmussen, ktorého citovala agentúra DPA.



Centrum bude umiestnené v krajine, ktorá pre žiadateľov o azyl "nie je atraktívnou destináciou. Efekt bude ohromný", povedal pre dánsky verejnoprávny rozhlas Rasmussen, ktorý podľa vlastných slov o uvedenom pláne už hovoril s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom a predstaviteľmi ďalších štátov, ktoré odmietol menovať.



"Toto treba vyriešiť, nie o tom diskutovať," povedal Rasmussen, ktorý odmietol prezradiť aj názov krajiny, v ktorej by centrum mohlo byť umiestnené, pričom však uviedol, že je "optimista" a do konca tohto roka by mohlo dôjsť k realizácii pilotného projektu.



Vyžaduje si to spoluprácu niekoľkých krajín, "pretože nikto z nás do toho nemôže ísť sám", takže sa musíme dohodnúť, dodal dánsky premiér.



Podľa odhadov dánskej polície sa na území krajiny nachádzalo v marci 956 neúspešných žiadateľov o azyl.