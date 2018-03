Dánsko stavia na hranici plot, chce zabrániť šíreniu moru ošípaných

Ani v Nemecku, ani v Dánsku doteraz žiadny prípad afrického moru ošípaných nezaznamenali. Obavy z jeho možného rozšírenia však jestvujú v oboch štátoch.

Kodaň 22. marca (TASR) - Dánska vláda pripravuje na štátnej hranici s Nemeckom výstavbu 150 centimetrov vysokého plotu, ktorý pôjde i 50 centimetrov pod zemský povrch a bude 70 kilometrov dlhý. Jeho úlohou bude zabrániť migrácii diviakov zo severonemeckej spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko do severskej krajiny na Jutskom polostrove a nepriamo tak aj šíreniu afrického moru ošípaných.



Informáciu priniesol v piatok Severonemecký rozhlas (NDR).



Plot je súčasťou opatrení voči predmetnému ochoreniu, ktorý schválila menšinová dánska vláda v Kodani. Vyplýva to zo štvrtkového oznámenia tamojšieho rezortu pre ochranu životného prostredia.



Spomínaný plot by nemal narušiť plynulosť dopravy v pohraničí - v lokalitách, v ktorých bude križovať komunikácie, vzniknú brány umožňujúce prejazd.



Ani v Nemecku, ani v Dánsku doteraz žiadny prípad afrického moru ošípaných nezaznamenali. Obavy z jeho možného rozšírenia však jestvujú v oboch štátoch.