Dánsky parlament odobril zákon známy ako zákaz buriek

Kodaň 31. mája (TASR) - Dánsko sa vo štvrtok pridalo k niektorým európskym krajinám, ktoré sa rozhodli zakázať na verejnosti nosenie odevov zahaľujúcich tvár - vrátane moslimských buriek či nikábov.



Za návrh tohto zákona z dielne stredopravej dánskej koalície hlasovalo v parlamente 75 poslancov, proti sa vyjadrilo 30, a 74 ďalších sa hlasovania zdržalo. Dánska vláda uviedla, že opatrenie nezakazuje nosenie šatiek, turbanov či židovských jarmuliek a nie je zamerané proti nijakému náboženstvu, priblížila agentúra AP.



Zákon známy ako "zákaz buriek" je však vnímaný najmä ako opatrenie voči odevom, aké nosia niektoré konzervatívne moslimky, a to i v Dánsku. Do platnosti vstúpi 1. augusta a každému, kto ho poruší, bude odvtedy hroziť pokuta 1000 dánskych korún (134,35 €).



Opakované porušenie zákazu bude postihnuteľné pokutou do 10.000 dánskych korún i odňatím slobody až na šesť mesiacov.



AP v tejto súvislosti pripomenula, že obdobné zákony má i Rakúsko, Francúzsko a Belgicko.