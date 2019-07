Dánsko podporilo námornú misiu Británie v Hormuzskom prielive

Británia začala zostavovať misiu v Hormuzskom prielive, ktorý využívajú tankery prevážajúce približne pätinu svetových dodávok ropy, po tom, ako Irán zadržal tanker plaviaci sa pod britskou vlajkou.

Kodaň 26. júla (TASR) - Dánsko uvítalo v piatok spoločnú námornú misiu Európskej únie v oblasti Hormuzského prielivu, ktorú s cieľom zaistenia námornej bezpečnosti navrhlo Spojené kráľovstvo. Kodaň v tejto súvislosti zváži svoj námorný príspevok, píše agentúra Reuters.



Británia začala zostavovať misiu v Hormuzskom prielive, ktorý využívajú tankery prevážajúce približne pätinu svetových dodávok ropy, po tom, ako Irán zadržal tanker plaviaci sa pod britskou vlajkou. Londýn zadržanie tankera označil za "štátne pirátstvo".



"Dánska vláda vidí svoj možný príspevok k takejto iniciatíve pozitívne," povedal dánsky minister zahraničných vecí Jeppe Kofod. "Takáto iniciatíva bude mať silnú európsku stopu," dodal vo vyhlásení.



Dánsko, členský štát EÚ, patrí medzi krajiny s najsilnejším moreplavectvom na svete a takisto je sídlom najväčšej prepravnej kontajnerovej spoločnosti na svete, A.P. Moller-Maersk, ktorá v tomto napätom regióne premáva.



"Dánske kráľovské námorníctvo je silné a schopné a bolo by schopné aktívne a efektívne prispievať k tomuto typu spolupráce," povedala v tejto súvislosti dánska ministerka obrany Trine Bramsenová.



Konečné rozhodnutie musí ešte prejsť debatou v parlamente, dodal Reuters.



Zmienená iniciatíva si podľa utorňajšieho vyhlásenia troch diplomatov získala podporu Dánska, Francúzska a Talianska.



Agentúra Reuters komentovala, že takáto podpora je v kontraste s vlažnou reakciou európskych spojencov na podobnú výzvu USA, ktorá sa prvýkrát objavila na pôde Severoatlantickej aliancie koncom júna. Francúzsko a Nemecko vtedy zareagovali s obavou, že Aliancia by bola pod vedením USA vtiahnutá do možnej konfrontácie s Iránom.