Dánsko pripravuje jazykové testy pre deti z nezápadných rodín

Kodaň 9. mája (TASR) - Jazykové testy pre deti vstupujúce do vzdelávacieho procesu chce zaviesť dánska liberálno-konzervatívna vláda premiéra Larsa Lokkeho Rasmussena. Zámer vládneho kabinetu chcú podľa stredajších informácií tamojších médií podporiť aj opoziční sociálni demokrati a pravicoví populisti.



Práve testy by mali zabezpečiť, aby školáci pochádzajúci z nezápadných krajín takpovediac stíhali prebiehajúcu výučbu.



Až desať percent školákov v krajine na Jutskom polostrove pochádza z rodín spomenutého pôvodu.



Jazykové testy by sa od školského roka 2019-2020 zaviedli najskôr vo vzdelávacích zariadeniach s vysokým podielom žiakov-potomkov migrantov. Práve ich by v nultej triede čakali tri-štyri jazykové skúšky, vyplýva z informácií tlačovej agentúry DPA.



Teraz avizované testy sú súčasťou rozsiahlej iniciatívy dánskej vlády proti existencii paralelných spoločenstiev v krajine. Jej cieľom je okrem iného prekaziť priveľkú koncentráciu migrantov v niektorej lokalite, ktorá býva nezriedka potom označovaná za geto. To isté platí aj o prísnejšom trestaní kriminálnych aktivít v niektorých lokalitách v porovnaní s inými, ako aj o zbúraní celých komplexov budov.