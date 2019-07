Dánska prokuratúra obvinila troch mužov z nákupu dronov pre IS

Traja muži vo veku 30 rokov úmyselne a systematicky získavali množstvo malých súčiastok a komponentov, ktoré sa po poskladaní mohli stať mocnými zbraňami pre teroristov.

Kodaň 5. júla (TASR) - Dánska prokuratúra obvinila na základe protiteroristických zákonov troch mužov v prípade nákupu dronov a príslušných komponentov s cieľom doručiť ich džihádistickej skupine Islamský štát v Sýrii a Iraku, kde sa mali použiť v "bojových operáciách". Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Traja muži vo veku 30 rokov "úmyselne a systematicky získavali množstvo malých súčiastok a komponentov, ktoré sa po poskladaní mohli stať mocnými zbraňami pre teroristov", uviedol podľa agentúry AP prokurátor Kristian Kirk. "Môže to znieť ako nákupné zoznamy pre hobby projekt, (ale) je to vážne," doplnil žalobca.



Obvinení, z ktorých dvaja sú občanmi Dánska, nakupovali v krajine v rokoch 2013 - 2017 "hobby lietadlá, drony a termokamery, ako aj komponenty, nástroje a iné príslušenstvo".



Začiatok procesu s trojicou obvinených, ktorý by sa mal konať v hlavnom meste Kodaň, je naplánovaný na september.