Dánsko sťahuje z koalície bojujúcej proti IS svoje špeciálne jednotky

Dánsky minister zahraničných vecí Anders Samuelsen zdôraznil, že boj proti IS ešte neskončil

Kodaň 17. mája (TASR) - Dánsko vo štvrtok oznámilo, že sťahuje domov vojakov svojich špeciálnych jednotiek, ktoré sú súčasťou medzinárodnej koalície bojujúcej proti Islamskému štátu (IS), keďže oblasti Iraku kedysi ovládané extrémistickou organizáciou už znovu dobyli iracké ozbrojené zložky.



"Teraz sme sa dostali do bodu, keď môžeme začať sťahovať príslušníkov našich špeciálnych jednotiek, ktorí v Iraku pôsobili okrem iného ako poradcovia a inštruktori v rámci Operácie Vnútorné odhodlanie (Inherent Resolve)," vyhlásil dánsky minister zahraničných vecí Anders Samuelsen.



"Je dôležité zdôrazniť, že boj proti IS sa ešte neskončil," upozornil Samuelsen podľa tlačovej agentúry AP a dodal, že Dánsko bude naďalej prispievať k boju proti IS radarovým vybavením a pozemným personálom.