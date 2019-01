Dánsko začalo stavať na nemeckých hraniciach oplotenie proti diviakom

Existujú totiž obavy, že africký mor ošípaných, ktorý bol zistený u dvoch mŕtvych diviakoch v Belgicku, by mohol ohroziť veľký dánsky priemysel súvisiaci s chovom ošípaných.

Kodaň 28. januára (TASR) - Dánsko začalo výstavbu 70 kilometrov dlhého oplotenia na svojich hraniciach s Nemeckom za účelom kontroly migrácie diviakov. Informovala o tom v pondelok stanica BBC.



Existujú totiž obavy, že africký mor ošípaných, ktorý bol zistený u dvoch mŕtvych diviakoch v Belgicku, by mohol ohroziť veľký dánsky priemysel súvisiaci s chovom ošípaných. Ak by sa táto choroba rozšírila, mohla by ohroziť dánsky export bravčového mäsa, ktorý ročne dosahuje obrat 1,7 miliardy dolárov.



Niektorí odporcovia spochybňujú efektívnosť tohto oplotenia za 12 miliónov dolárov.



Africký mor ošípaných je pre človeka neškodný, môžu ho však prenášať diviaky i domáce ošípané. Nakazené zviera zvyčajne zomiera do niekoľkých dní, pričom na toto ochorenie dosiaľ neexistuje liečba ani vakcína.



Dánsko produkuje približne 28 miliónov ošípaných ročne. Ak by došlo k prepuknutiu afrického moru ošípaných, "vývoz do nečlenských krajín Európskej únie by sa musel skončiť," vyhlásila dánska vláda.



Oplotenie bude mať po dokončení, ktoré sa plánuje ešte tohto roku, výšku 1,5 metra a zapustené bude do zeme najmenej 50 centimetrov, aby sa diviaky nemohli podhrabať.



Plot bude mať tiež zhruba 20 otvorov na hraničných priechodoch a vodných kanáloch, ako aj menšie otvory určené pre migráciu menších živočíchov. Na každom kilometri bude najmenej jedna brána a schodíky, vďaka ktorým budú môcť túto bariéru prekonať ľudia.