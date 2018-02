Putinova rodina údajne využívala estónsku banku na pranie peňazí

V utorok to napísal dánsky denník Berlingske.

Kodaň 27. februára (TASR) - Dánsky denník Berlingske v utorok napísal, že informátor v roku 2013 varoval vedenie najväčšej dánskej banky, že členovia rodiny ruského prezidenta Vladimira Putina a ruská tajná služba využívajú pobočku tejto banky v Estónsku na pranie špinavých peňazí.



Denník zdôraznil, že uniknutá interná správa naznačuje, že vedenie Danske Bank vedelo o "oveľa závažnejších okolnostiach, než v minulosti uvádzalo", informovala tlačová agentúra AP.



Noviny dodali, že Danske Bank v roku 2013 zrušila 20 účtov ruských klientov, a to po správe informátora obsahujúcej obvinenie, že jej estónska pobočka je zrejme zapojená do protizákonnej činnosti. Totožnosť klientov bola v tom čase utajovaná.



Denník si vymieňal podrobnosti o prípade s organizáciou novinárov odhaľujúcich korupciu s názvom Projekt na sledovanie korupcie a organizovaného zločinu (OCCRP) a tiež s britským denníkom Guardian.



Guardian uviedol, že do plánu bola zapojená aj iná skupina firiem, väčšinou registrovaných v Londýne, vrátane Lantana Trade LLP, ktoré uvádzali "falošné účty". Britský denník napísal, že konečnými majiteľmi Lantany a spriaznenými spoluúčastníkmi boli Rusi, avšak "ich totožnosť bola skrytá za sériou offshorových správcovských firiem so sídlom na Marshallových ostrovoch a Seychelách".



Nie je jasné, ako investigatívni reportéri dali členov Putinovej rodiny a ruskú Federálnu bezpečnostnú službu (FBS) do súvislosti s transakciami, napísala v utorok agentúra AP.



Danske Bank pre AP uviedla, že podnikla "dôkladné vyšetrovanie, aby sa dostala až ku koreňu vtedajších udalostí v estónskej pobočke", a dodala, že "až do úplného uzavretia vyšetrovania" sa nebude k záležitosti vyjadrovať.



"Okrem toho sa nemôžeme vyjadrovať ku konkrétnym klientom, ale zrušený bol celý zmienený súbor účtov (cudzích štátnych príslušníkov)," napísala banka vo vyhlásení.



Danske Bank už skôr priznala nelegálne transakcie vo svojej estónskej pobočke v rokoch 2011-2014, vrátane podvodov zameraných na pranie špinavých peňazí, napríklad aj miliárd dolárov z Azerbajdžanu.



"Ako sme už predtým vyhlásili, na základe našich dnešných poznatkov by sme to boli urobili rýchlejšie. Dnes máme v Estónsku úplne iný a silnejší kontrolný mechanizmus," dodala banka.