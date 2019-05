Dánsky súd poslal do väzenia Sýrčana z prípravy útoku v Kodani

Odsúdený muž, identifikovaný ako 32-ročný Muajad Zuabí, podľa obžaloby plánoval odpáliť v Kodani jednu alebo niekoľko bômb a dobodať náhodné obete kuchynskými nožmi.

Kodaň 20. mája (TASR) - Sýrčanovi usvedčenému z prípravy teroristického útoku v dánskom hlavnom meste Kodaň uložil tamojší súd v pondelok 12-ročný trest odňatia slobody. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Odsúdený muž, identifikovaný ako 32-ročný Muajad Zuabí, podľa obžaloby plánoval odpáliť v Kodani jednu alebo niekoľko bômb a dobodať náhodné obete kuchynskými nožmi. Ide pritom o sýrskeho azylanta, ktorého pôsobiskom bolo susedné Švédsko.



Súd sa priklonil k názoru, že Zuabí konal v mene teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Jeho vinu v danom prípade uznal ešte v prvej polovici apríla



Spomínaný útok mal byť spáchaný koncom roka 2016 na bližšie neurčenom mieste v Kodani. Sýrčana označeného za plánovača útoku zadržali v novembri 2017 na kodanskom letisku, keď sa pokúšal vycestovať do Turecka s falošným pasom.



Zmarený teroristický plán býva označovaný ako "zápalková kauza", keďže materiál určený na výrobu bomby obsahoval aj zápalkové hlavičky. Okrem vyše 17.000 zápaliek chcel obžalovaný použiť aj 17 batérií, vysielačky a zábavnú pyrotechniku. Tento materiál, spolu s dvoma dlhými nožmi, našli u iného, mladšieho Sýrčana, ktorého zadržali koncom roka 2016 v Nemecku, keď bol na ceste do Dánska.



Podrobnosti o teroristickom pláne vyšli najavo v priebehu procesu s mladším zo Sýrčanov, ktorého v júli 2017 odsúdili v Nemecku na šesť a pol roka väzenia.



Dánski vyšetrovatelia použili ako dôkaz aj záznamy z vyhľadávania na internete a četových konverzácií. Zuabí vo švédskom meste Malmö istý čas čelil obvineniu z podpaľačského útoku na budovu slúžiacu ako miesto zhromaždení šiitských moslimov. Počas procesu v Dánsku trval na svojej nevine a popieral, že by bol podporovateľom IS.



Proti pondelkovému rozsudku podal Zuabí odvolanie, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na správu dánskej tlačovej služby Ritzau. Na základe rozhodnutia súdu má byť po odpykaní si trestu vyhostený z Dánska bez možnosti návratu.