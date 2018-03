Dánsky vynálezca podozrivý z vraždy novinárky poprel sexuálny motív

Vo svojom vyhlásení uviedol, že novinárku pobodal preto, aby zabránil tomu, že by jej telo vyplávalo na hladinu.

Kodaň 21. marca (TASR) - Dánsky vynálezca Peter Madsen v stredu vypovedal, že švédsku novinárku Kim Wallovú po smrti niekoľkokrát bodol, no sexuálny motív poprel.



"Nebol v tom nijaký erotický ani zvrátený motív," povedal podľa agentúry DPA na kodanskom súde, keď sa ho pýtali na bodné rany na tele na Wallovej, pričom poranenia sa našli aj na jej genitáliách.



Madsen pred časom odmietol obvinenie z vraždy Wallovej, ku ktorej malo dôjsť vlani v auguste na palube jeho súkromnej ponorky. Priznal sa však k tomu, že Wallovej telo rozštvrtil a jeho časti zabalené v plastových vreciach vyhodil do mora.



Wallová navštívila Madsena na jeho podomácky vyrobenej ponorke 10. augusta 2017, aby s ním urobila rozhovor. O deň neskôr sa ponorka potopila v zálive Köge ležiacom juhozápadne od Kodane, Madsena sa podarilo zachrániť.



Telo novinárky sa nenašlo, po viac ako desiatich dňoch však vylovili z mora pri dánskom pobreží jej trup, od ktorého boli úmyselne oddelené hlava a končatiny. Neskôr sa podarilo nájsť i ďalšie časti tela, na ktorom sa bolo 15 bodných rán.



Madsen sa snažil časti tela zaťažiť oceľovými rúrami. Vo svojich výpovediach najprv uvádzal, že Wallovú vysadil na malom ostrove, následne hovoril o nehode, pri ktorej novinárke spadol na hlavu poklop, a nakoniec prišiel s verziou, že išlo o otravu oxidom uhoľnatým.



Madsen je vo vyšetrovacej väzbe od 12. augusta.