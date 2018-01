Dátové centrum systému Galileo presunú z Británie do Španielska

Európsky družicový navigačný systém Galileo (GNSS) určuje polohu s presnosťou na dva centimetre a je kompatibilný s americkým satelitným systémom GPS a ruským systémov GLONASS.

Berlín 19. januára (TASR) - Európski diplomati rozhodli o presunutí dátového centra pre nový európsky systém satelitnej navigácie Galileo z Británie do Španielska. Európska komisia zdôvodnila toto rozhodnutie blížiacim sa brexitom, informovala v piatok agentúra AP.



Relokácia záložného bezpečnostného monitorovacieho centra z juhoanglického Swanwicku do Španielska bola vo štvrtok odsúhlasená na úrovni diplomatov. Oficiálne rozhodnutie má padnúť na budúcu stredu.



V piatkovom vyhlásení Európska komisia informovala, že je to "dôsledok vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ".



Španielsko toto rozhodnutie EK privítalo. V novom pracovisku, ktoré bude sídliť na okraji Madridu, sa vytvorí približne 100 pracovných miest.



Európsky družicový navigačný systém Galileo (GNSS) určuje polohu s presnosťou na dva centimetre a je kompatibilný s americkým satelitným systémom GPS a ruským systémov GLONASS.



Ide o systém, ktorý poskytuje kvalitnejšie núdzové služby a vytvára nové možnosti pre presnejšiu časovú synchronizáciu dôležitú napríklad pre navigačné systémy áut, pristávanie lietadiel či vysokorýchlostné bankovníctvo.



Agentúra AP pripomína, že Británia už z dôvodu brexitu prišla o Európsku agentúru pre lieky, ktorá sa budúci rok presunie do Amsterdamu a tiež o Európsky orgán pre bankovníctvo, ktorý získal Paríž.