Dav migrantov pri USA predstavuje ohrozenie štátu, tvrdí Trump

Tisícky stredoamerických migrantov smerujú od nedele cez Mexiko na sever do USA aj napriek úsiliu Mexika a Guatemaly poslať ich späť.

Washington 22. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok informoval pohraničnú stráž a armádu, že dav migrantov, ktorý sa z Hondurasu cez Mexiko blíži k hraniciam USA, predstavuje ohrozenie štátu. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.



Trump tiež na Twitteri uviedol, že Washington v súvislosti s davom migrantov blížiacim sa k mexickým hraniciam so Spojenými štátmi "zastaví alebo v podstatnej miere obmedzí" pomoc poskytovanú Guatemale, Hondurasu a Salvádoru.



"Guatemala, Honduras a Salvádor neboli schopné zabrániť ľuďom, aby opustili svoju krajinu a prichádzali nelegálne do USA. Okamžite začneme zastavovať alebo zásadným spôsobom obmedzovať mohutnú zahraničnú pomoc, ktorá im je bežne poskytovaná", napísal na Twitteri americký prezident.



Takzvaná "karavána" migrantov unikajúcich pred násilím a chudobou sa zhromaždila minulý týždeň na hranici Guatemaly s Mexikom s cieľom dostať sa do Spojených štátov.



Podľa neoficiálnych odhadov sa približne 4000 migrantom podarilo prekročiť v nedeľu hranicu s južným Mexikom a sprevádzaní políciou sa vydali na cestu na sever.