Dav Palestínčananov zaútočil na auto izraelskej armády

Jeruzalem 12. februára (TASR) - Skupina mladých Palestínčanov v pondelok kameňmi zaútočila na vozidlo izraelskej armády, ktorého posádka omylom vstúpila do palestínskeho mesta Džanín v Predjordánsku. Informovala o tom agentúra AP.



Posádka auta - vojak a vojačka - pri incidente utrpeli ľahké a stredne ťažké zranenia, väčšinou rezné rany z roztriešteného okna auta. Vojakom pomohla palestínska polícia, ktorá aj za pomoci streľby do vzduchu rozohnala dav, previezla zranených Izraelčanov do nemocnice a evakuovala aj ich vozidlo.



Agentúra AP dodala, že pri incidente bola z vozidla odcudzená útočná puška M-16.



Izraelský spravodajský server Ynetnews pripomenul, že k podobnému incidentu došlo aj pred niekoľkými dňami, keď Izraelčan z Tel Avivu na spiatočnej ceste z vádí Kelt zablúdil. Izraelčan potom autom omylom vošiel do mesta Abú Dís, kde naňho zaútočil dav Palestínčanov, ktorí ho ľahko zranili a podpálili mu auto. Incident sa odohral neďaleko kampusu Univerzity al-Kuds. Izraelčanovi prišli na pomoc palestínske bezpečnostné zložky, ktoré následne kontaktovali izraelskú armádu a úrady.