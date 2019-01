David Rath dostane odškodné za to, že ho vodili v putách

Odškodné vo výške 12.000 českých korún (približne 470 eur) priznal v stredu Rathovi mestský súd v Prahe, ktorého rozhodnutie je právoplatné.

Praha 23. januára (TASR) - Bývalý český sociálnodemokratický politik David Rath, neprávoplatne odsúdený za korupciu, dostane odškodné za to, že ho vodili na súdne pojednávania v putách. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz.



David Rath sa sťažoval na to, že ho v závere hlavného pojednávania jeho väzby opakovane vodili na súd v putách. Pražský súd v stredu dospel k záveru, že štát tým porušil práva obžalovaného; súčasne mu priznal odškodné 400 korún za jednu takúto eskortu.



Suma sa týka obdobia, ktoré Rath trávil vo väzobnej cele. Ústavný súd pritom následne rozhodol, že ďalšie predlžovanie jeho väzby bolo už v tom období nezákonné. Na stredočeský krajský súd ho vtedy predviedli v putách celkovo 30-krát, za každú takúto eskortu požadoval bývalý politik tisíc korún.



Sudca v stredu zdôraznil, že priznanie odškodného nemá nič spoločné s výsledkom Rathovho trestného stíhania v korupčných kauzách a súvisí len s rozhodnutím ústavného súdu vo veci väzby.



Česká polícia zadržala Davida Ratha pre podozrenie z prijímania úplatkov v máji 2012. Vo väzbe bol potom až do novembra nasledujúceho roku. Podľa zatiaľ neprávoplatného verdiktu si má odpykať 8,5 roka väzenia za korupciu. Tento mesiac začali pritom české súdy prerokovávať ďalšiu vetvu Rathovej kauzy.