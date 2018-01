Dcéra M. Luthera Kinga napadla týždenník Newsweek za necitlivý záber

Newsweek sa Kingovej ospravedlnil za publikovanie necitlivej fotografie.

New York 2. januára (TASR) - Dcéra zosnulého amerického bojovníka za ľudské práva Martina Luthera Kinga napadla týždenník Newsweek za to, že na sociálnej sieti Twitter zverejnil v pondelok záber jej otca ležiaceho v rakve. Médium snímku následne stiahlo a Bernice Kingovej sa ospravedlnilo.



Pôvodný príspevok niesol titulok "Videl tu niekto môjho starého priateľa Martina?" Príspevok sa zaoberá nadchádzajúcimi výročiami historických udalostí vo svete. Newsweek sa Kingovej ospravedlnil za publikovanie "necitlivej fotografie". Martina Luthera Kinga zastrelili v roku 1968 v meste Memphis.



"Dnes doobeda sme uverejnili názorový príspevok s necitlivou fotografiou Martina Luthera Kinga. Úprimne sa ospravedlňujeme rodine Kingovcov za túto do očí bijúcu chybu," uviedol Newsweek vo vyhlásení, z ktorého v utorok citovala spravodajská stanica Fox News. Ďalšie komentáre týždenník neposkytol.



Zmienený názov príspevku pochádza z textu piesne "Abraham, Martin and John", ktorá vzdáva poctu zavraždeným Američanom vrátane Kinga a prezidentov Abrahama Lincolna a Johna F. Kennedyho. Pieseň skomponoval Dick Holler v roku 1968 a po prvý raz ju nahral Dion, neskôr mnohí iní interpreti.