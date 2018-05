Dcéra Martina Luthera Kinga kritizovala Bannona za tvrdenie o Trumpovi

Bernice Kingová napísala, že Bannonove tvrdenie ignoruje zásady Martina Luthera Kinga.

New York 24. mája (TASR) - Dcéra zosnulého amerického bojovníka za ľudské práva Martina Luthera Kinga kritizovala tvrdenie bývalého hlavného stratéga Bieleho domu Stevea Bannona, podľa ktorého by King bol na amerického prezidenta Donalda Trumpa "hrdý". Informovala o tom vo štvrtok spravodajská stanica BBC.



"Ak sa pozrieme na politiku Donalda Trumpa, ktokoľvek - Martin Luther King - by bol na neho hrdý v rámci toho, čo robí pre černošskú a hispánsku komunitu v oblasti pracovných miest," povedal Bannon v rozhovore pre BBC.



Bernice Kingová, ktorá vedie neziskovú organizáciu King Center, na Twitteri napísala, že Bannonove tvrdenie ignoruje zásady Martina Luthera Kinga, a to najmä "zaobchádzať dôstojne a úctivo s ľuďmi všetkých rás, národností".



Uviedla tiež, že jej otec by nepoužil "ponižujúce" výrazy ako napríklad "nelegálni prisťahovalci".



"Môj otec by bol mimoriadne znepokojený atmosférou spôsobenou lídrami, ktorí posmeľujú ľudí k tomu, aby prirodzene prejavovali krutosť, predovšetkým voči ľuďom na základe farby pleti a prisťahovalcom," dodala Bernice Kingová.