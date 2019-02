Dcéra Putinovho hovorcu je stážistkou v Európskom parlamente

Chauprade, francúzsky člen EP, ktorý podporil ruskú anexiu Krymu, v pondelok potvrdil, že jeho praktikantkou je Jelizaveta Peskovová, dcéra hlavného kremeľského hovorcu Dmitrija Peskova.

Brusel 26. februára (TASR) - Dcéra hovorcu ruského prezidenta Vladimira Putina pracuje ako praktikantka u Aymerica Chaupradeho, námestníka Podvýboru pre bezpečnosť a obranu (SEDE) v Európskom parlamente (EP).



Chauprade, francúzsky člen EP, ktorý podporil ruskú anexiu Krymu, v pondelok potvrdil, že jeho praktikantkou je Jelizaveta Peskovová, dcéra hlavného kremeľského hovorcu Dmitrija Peskova, informovala tlačová agentúra AFP.



Chauprade je podľa denníka The Guardian všeobecne považovaný za nacionalistického politika a spojenca britského euroskeptika Nigela Faragea.



"Potvrdzujem, že je to dcéra pána Peskova, ale pre mňa je iba študentka vo Francúzsku a dobrá praktikantka," napísal Chauprade v stanovisku pre zmienené periodikum.



Chauprade, ktorý je taktiež členom parlamentného výboru pre zahraničné veci, zdôraznil, že Peskovová ako študentka práva vo Francúzsku nemá prístup k tajným materiálom.



Chaupradeho zvolili do EP v roku 2014 spolu s Marine Le Penovou ako člena krajine pravicového Národného frontu (FN), avšak odvtedy sa so svojou stranou rozhádal a sám seba považuje za nezávislého poslanca.



Peskovová začala pracovať ako stážistka vlani v novembri a svoj pobyt ukončí koncom apríla, keď sa skončí i Chaupradeho mandát. Nemôže sa zúčastňovať na rokovaniach za zavretými dverami ani na práci európsko-ruskej delegácie, do ktorej patrí aj Chauprade. Peskovovej mesačný plat je 1000 eur.



Francúzska socialistická poslankyňa EP Christine Revaultová d'Allonnesová-Bonnefoyová vyhlásila, že je ohľadom tejto záležitosti "vystrašená".



"Je to skutočne šokujúce. Dcéra hovorcu Kremľa nie je len tak hocikto. Som prekvapená, že jej nástup povolilo personálne oddelenie parlamentu," vyhlásila Revaultová d'Allonnesová-Bonnefoyová.



Chauprade bol pozorovateľom pri Moskvou zorganizovanom referende o pripojení Krymu k Ruskej federácii. "Nikdy som netajil, že považujem Krym za historickú súčasť Ruska," uviedol francúzsky europoslanec.



Tlačová kancelária Kremľa sa k pôsobeniu Peskovovej na pôde EP bezprostredne nevyjadrila.