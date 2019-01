Dcéra Radžíva Gándhího oficiálne vstúpila do politiky

Štyridsaťsedemročná Prijanka je dcérou Radžíva Gándhího a Sonie Gándhíovej. V minulosti pomáhala svojej matke a bratovi, predsedovi INC Ráhulovi Gándhímu v kampani.

Naí Dillí 23. januára (TASR) - Príslušníčka najznámejšej indickej politickej dynastie Prijanka Gándhíová Vadraová oficiálne vstúpila do politiky v radoch Indického národného kongresu (INC). Táto opozičná strana sa v súčasnosti pripravuje na voľby, ktoré sa majú konať do mája tohto roku, uviedla v stredu agentúra AP.



Štyridsaťsedemročná Prijanka je dcérou Radžíva Gándhího a Sonie Gándhíovej. V minulosti pomáhala svojej matke a bratovi, predsedovi INC Ráhulovi Gándhímu v kampani v ich volebných obvodoch v štáte Uttarpradéš. Nikdy však nezastávala žiaden stranícky post.



INC v stredu oznámil, že vnučka expremiérky Indiry Gándhíovej bude generálnou tajomníčkou Všeindického výboru INC a bude mať na starosti východné oblasti Uttarpradéšu.



Očakáva sa, že INC zvedie v tomto štáte tvrdý volebný boj s dvoma silnými regionálnymi stranami, ktoré uzavreli medzi sebou dohodu.