Dcéra Sergeja Skripaľa je už pri vedomí a rozpráva

Sergej Skripaľ zostáva naďalej v kritickom, no stabilizovanom stave.

Londýn 29. marca (TASR) - Zdravotný stav Julije Skripaľovej, ktorá sa spolu so svojím otcom Sergejom stala začiatkom marca v anglickom meste Salisbury obeťou útoku nervovoparalytickou látkou novičok, sa rýchlo zlepšuje. Spravodajská stanica BBC informovala, že Skripaľová je už pri vedomí a komunikuje.



"Na liečbu reagovala dobre, stále však 24 hodín denne dostáva odbornú klinickú starostlivosť," uviedli podľa BBC miestni lekári.



Bývalého plukovníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa, ktorý pracoval pre britské tajné služby, a jeho dcéru Juliju našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v anglickom meste Salisbury, kde žijú.



Podľa Británie išlo o útok neznámych páchateľov, pri ktorom s vysokou pravdepodobnosťou použili látku novičok, vyvinutú v bývalom Sovietskom zväze.



Skripaľovcov po útoku previezli v kritickom stave do nemocnice, kde sú už takmer štyri týždne. Sergej Skripaľ zostáva naďalej v kritickom, no stabilizovanom stave.



V reakcii na útok nervovou látkou sa Británia, USA a viac ako 20 západných spojencov rozhodli vyhostiť ruských diplomatov. Rusko varovalo, že ide o nepriateľský krok a vo štvrtok oznámilo odvetné opatrenia.