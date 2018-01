Delegácia KĽDR skontroluje v Južnej Kórey miesta vystúpení

Sedemčlenný tím vedie Hjon Song-wol, šéfka severokórejského orchestra a jedna z najvplyvnejších žien uzavretej komunistickej krajiny.

Soul 21. januára (TASR) - Severokórejská delegácia pricestovala v nedeľu na dvojdňovú návštevu do Južnej Kórey, aby skontrolovala miesta, kde sa budúci mesiac majú konať umelecké vystúpenia KĽDR v rámci zimných olympijských hier v Pjongčangu, informovala agentúra Jonhap.



Sedemčlenný tím vedie Hjon Song-wol, šéfka severokórejského orchestra a jedna z najvplyvnejších žien uzavretej komunistickej krajiny. Hjon je aj líderkou populárnej dievčenskej kapely Moranbong Band, vytvorenej na objednávku vodcu Kim Čong-una. Hjon je údajne bývalou priateľkou severokórejského vodcu.



Delegácia prekročila pozemnú hranicu po železničnej trati Gyeongui. Jej členovia sú prví predstavitelia KĽDR, ktorí pricestovali na návštevu Južnej Kórey od nástupu administratívy juhokórejského prezidenta Mun Če-ina v máji minulého roku.



Niekoľko juhokórejských predstaviteľov privítalo severokórejčanov na colnom, imigračnom a karanténnom úrade (CIQ) na stanici Dorasan.



Severná Kórea odsúhlasila, že sa jej športovci zúčastnia zimnej olympiády, ktorá sa bude konať od 9. do 25. februára v Pjongčangu. Okrem toho plánuje do Južnej Kórey poslať 140-člennú skupinu umelcov, pozostávajúcu z orchestra, spevákov a tanečníkov.