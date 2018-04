Delegácie BR OSN navštívia Mjanmarsko, Bangladéš a Irak

Členovia BR OSN dúfajú, že budú môcť navštíviť aj nepokojný Jakchainský štát ležiaci na západe prevažne budhistického Mjanmarska, kde žilo okolo 700.000 Rohingov.

New York 3. apríla (TASR) - Delegácia Bezpečnostnej rady OSN dostala súhlas na návštevy Mjanmarska a Bangladéša, kde sa chce oboznámiť so situáciou moslimskej menšiny Rohingov, ako aj Iraku. Oznámil to v pondelok peruánsky veľvyslanec pri OSN Gustavo Meza-Cuadra, ktorý tomuto grémiu Spojených národov v apríli predsedá.



Momentálne sa riešia podrobnosti a načasovanie jednotlivých návštev. Členovia BR OSN dúfajú, že budú môcť navštíviť aj nepokojný Jakchainský štát ležiaci na západe prevažne budhistického Mjanmarska, kde žilo okolo 700.000 Rohingov predtým, ako utiekli do Bangladéša, aby unikli brutálnemu postupu mjanmarskej armády, uviedol Meza-Cuadra podľa agentúry AP.



Mjanmarská armáda spustila vlani v auguste ofenzívu proti povstalcom z radov Rohingov po tom, ako pri útokoch zabili desiatky príslušníkov armády a polície. Počas nej zničila a vypálila aj množstvo rohinských dedín.



Bezpečnostná rada OSN sa o návštevu svojej delegácie v Mjanmarsku usilovala už vo februári, ale tamojšia vláda vtedy odkázala, že to nie je "vhodný okamih".



Na adresu Iraku Meza-Cuadra uviedol, že táto krajina potrebuje medzinárodnú podporu na svoju "obnovu a zabezpečenie zmierenia" po tom, ako dosiahla "značný pokrok" v boji proti terorizmu. Tiež pripomenul, že v máji sú v Iraku naplánované voľby.