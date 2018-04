Delegáciu ČR povedie pri ceste do Vatikánu namiesto Stropnického Šmíd

Vojenský špeciál s českou delegáciou odletí do Vatikánu vo štvrtok, aby v piatok 20. apríla previezol z Talianska do ČR rakvu s telesnými pozostatkami kardinála Josefa Berana.

Praha 18. apríla (TASR) - Český minister zahraničných vecí v demisii Martin Stropnický je pre ťažkosti s krčnou chrbticou hospitalizovaný a nepocestuje tak do Vatikánu v súvislosti s prevozom telesných pozostatkov kardinála Josefa Berana do ČR.



Delegáciu Českej republiky povedie namiesto Stropnického na základe rozhodnutia premiéra šéf rezortu kultúry v demisii Ilja Šmíd, potvrdilo v stredu ministerstvo zahraničných vecí v Prahe.



Podľa rovnakého zdroja ošetrujúci lekár ministrovi odporučil nahradiť ambulantnú starostlivosť v záujme doliečenia problémov s krčnou chrbticou niekoľkodňovou hospitalizáciou. Terapia v pokojovom režime a rehabilitácie by tak mali byť podstatne efektívnejšie. Informovali o tom tamojšie elektronické médiá.



Vojenský špeciál s českou delegáciou odletí do Vatikánu vo štvrtok, aby v piatok 20. apríla previezol z Talianska do ČR rakvu s telesnými pozostatkami kardinála Josefa Berana, ktorú po viacerých aktoch uložia v pondelok 23. apríla v Katedrále sv. Víta.



Rodák z Plzne, dlhoročný arcibiskup pražský a primas český zomrel vo vyhnanstve v Taliansku a bol ako jediný Čech pochovaný po boku pápežov v podzemí Baziliky sv. Petra. Niekdajší československý režim neumožnil jeho návrat do vlasti ani po smrti, aj keď si to Beran želal v poslednej vôli. Tá sa naplní terajšou repatriáciou niekdajšieho väzňa z obdobia nacizmu i komunizmu, ktorej začiatkom roka dal zelenú pápež František.