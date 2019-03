Demokrat Beto O'Rourke ohlásil kandidatúru na amerického prezidenta

Vo videu uviedol, že bude viesť pozitívnu kampaň s cieľom dostať to najlepšie z každého, kto sa snaží zjednotiť veľmi rozdelenú krajinu.

Washington 14. marca (TASR) - Demokrat Beto O'Rourke oznámil vo štvrtok zámer kandidovať na post amerického prezidenta. Bývalý kongresman z Texasu sa tak pridal k už viacerým kandidátom, ktorí vo voľbách v roku 2020 vyzvú súčasného šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa.



Vo videu uviedol, že bude viesť pozitívnu kampaň s cieľom dostať to najlepšie z každého, kto sa snaží "zjednotiť veľmi rozdelenú krajinu".



O'Rourke (46) sa spomínal ako potenciálny kandidát, odkedy vlani len tesne prehral v súboji o senátny post so senátorom Tedom Cruzom. Na verejnosť zapôsobil kennedyovský výzor tohto niekdajšieho punkového muzikanta, jeho pohodová charizma či optimizmus, uviedla agentúra AP.



Pridáva sa tak k ďalším demokratom, ktorí sa budú usilovať nahradiť Trumpa. Sú medzi nimi Elizabeth Warrenová, Kamala Harrisová, Cory Booker, Kirsten Gillibrandová, Amy Klobucharová či líder súčasných kandidátov Bernie Sanders. Čaká sa ešte na vyjadrenie bývalého viceprezidenta Joea Bidena, ktorý by mal čoskoro prehovoriť o svojich politických plánoch, dodáva agentúra AFP.