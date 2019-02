Demokrati predložili návrh na odvolanie stavu núdze na hranici

Trump vyhlásil stav núdze na americko-mexickej hranici 15. februára, čím si chce zaistiť dostatok financií na výstavbu pohraničného múru, ktorá patrila k jeho hlavným predvolebným sľubom.

Washington 22. februára (TASR) - Demokrati v americkej Snemovni reprezentantov predložili v piatok návrh rezolúcie, ktorá má zablokovať rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa o vyhlásení stavu núdze na južnej hranici Spojených štátov.



Predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová oznámila, že hlasovať o návrhu budú členovia dolnej komory Kongresu USA budúci utorok, informovala agentúra AP.



Keďže v Snemovni reprezentantov majú väčšinu demokrati, je pravdepodobné, že predložený návrh schvália. Následne rezolúciu posúdia členovia Senátu, ktorý ovládajú republikáni. Medzi nimi je viacero takých, ktorí s vyhlásením stavu núdze nesúhlasia a mohli by demokratmi predloženú rezolúciu podporiť.



V prípade odsúhlasenia rezolúcie oboma komorami Kongresu sa očakáva jej vetovanie prezidentom. Na následné prelomenie Trumpovho veta by sa zrejme nenašla požadovaná dvojtretinová väčšina v Snemovni reprezentantov ani v Senáte. Prezidentovo nariadenie by však mohli ešte zablokovať súdy.



"To, o čo sa prezident pokúša, je neústavné uchvátenie moci," vyhlásil pred novinármi predkladateľ rezolúcie, texaský demokrat Joaquin Castro. "Na hranici nie je núdzový stav," citovala ho AP.



Pelosiová uviedla, že navrhované opatrenie potvrdí systém kontroly a vyváženia medzi jednotlivými zložkami moci. Trumpovo "rozhodnutie ísť za hranice zákona, aby sa pokúsil docieliť to, čo sa mu neporadilo dosiahnuť v ústavnom legislatívnom procese, je porušením ústavy a musí byť zrušené", dodala.



Tento krok napadlo súdnou cestou 16 štátov USA. Trumpova vláda bude musieť pred súdom dokázať, že situácia v súvislosti s nelegálnou migráciou na južnej hranici krajiny je skutočne taká vážna, že si vyžaduje vyhlásenie stavu núdze.



Kritici tvrdia, že situácia nie je zďaleka taká dramatická a že sa Trump len pokúša obísť americký Kongres, aby získal peniaze na výstavbu pohraničnej bariéry.