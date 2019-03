Demokrati varovali, že nie sú ochotní dať Trumpovi peniaze na múr

Nancy Pelosiová a Chuck Schumer uviedli, že Trump ublížil miliónom Američanom a spôsobil rozsiahly chaos, keď v snahe získať peniaze na výstavbu múru na hraniciach s Mexikom zapríčinil tzv. shutdown.

Washington 11. marca (TASR) - Poprední demokratickí členovia Snemovne reprezentantov amerického Kongresu varovali v nedeľu prezidenta Donalda Trumpa pred pokračujúcou snahou získať finančné prostriedky na stavbu pohraničného múru. Varovanie demokratov prišlo po tom, čo sa objavili správy, že Trump plánuje žiadať na jeho výstavbu 8,6 miliárd dolárov, píše agentúra DPA.



Predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová a vodca demokratov v Senáte Chuck Schumer vo svojom vyhlásení uviedli, že Trump "ublížil miliónom Američanom a spôsobil rozsiahly chaos", keď v snahe získať peniaze na výstavbu múru na hraniciach s Mexikom zapríčinil tzv. shutdown - čiastočné pozastavenie financovania federálnych inštitúcií.



"Kongres odmietol jeho múr financovať a (prezident) bol nútený priznať porážku a obnoviť činnosť federálnej vlády. To isté sa bude opakovať, ak to skúsi znova. Veríme, že sa z toho poučil," uviedli Pelosiová a Schumer.



Niektoré americké médiá vrátane denníkov New York Times a Wall Street Journal s odvolaním sa na nemenované zdroje informovali, že Trump plánuje v pondelok predložiť Kongresu návrh rozpočtu na rok 2020, v ktorom žiada aj zmienené výdavky na financovanie múru.



Trump vyhlásil stav núdze na americko-mexickej hranici 15. februára po tom, ako zákonodarcovia odmietli jeho predchádzajúcu snahu zaistiť dostatok financií na výstavbu múru. Situáciu na južných hraniciach Spojených štátov označil prezident za "humanitárnu" a bezpečnostnú krízu.



Kritici tvrdia, že situácia nie je zďaleka taká dramatická a že zo strany prezidenta šlo o pokus obísť americký Kongres a získať peniaze na výstavbu pohraničnej bariéry.