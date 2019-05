Demokrati vyzvali na spustenie procesu impeachmentu Trumpa

Demokratická senátorka Kamala Harrisová, členka senátneho výboru pre justíciu, uviedla, že teraz je na Kongrese vyvodiť voči prezidentovi zodpovednosť za jeho činy.

Washington 29. mája (TASR) - Niektorí uchádzači o prezidentskú kandidatúru amerických demokratov vyzvali na začatie odvolávania prezidenta Donalda Trumpa z úradu (tzv. impeachment). Urobili tak po stredajších vyjadreniach bývalého riaditeľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Roberta Muellera, ktorý vyšetroval údajné zásahy Ruska do amerických prezidentských volieb z roku 2016. Informovala o tom agentúra DPA.



"Stanovisko Roberta Muellera to ujasnilo: Kongres má právnu a morálnu povinnosť začať ihneď proces impeachmentu," uviedol vo vyhlásení senátor Corey Booker.



Demokratická senátorka Kamala Harrisová, členka senátneho výboru pre justíciu, uviedla, že teraz je "na Kongrese vyvodiť voči prezidentovi zodpovednosť" za jeho činy. "Musíme začať proces impeachmentu. Je to naša ústavná povinnosť," dodala Harrisová na Twitteri.



Joe Biden, bývalý americký viceprezident a súčasný favorit na prezidentskú nomináciu Demokratickej strany pre voľby v roku 2020, sa k Muellerovmu vyhláseniu zatiaľ nevyjadril.



V stredu vyzvali na začatie impeachmentu prezidenta Trumpa aj ďalší poprední uchádzači o prezidentskú kandidatúru demokratov vrátane senátorky Elizabeth Warrenovej, starostu v štáte Indiana Petea Buttigiega a bývalého kongresmana Beta O'Rourkeho.



Mueller sa v stredu prvýkrát verejne vyjadril k svojmu vyšetrovaniu údajných ruských zásahov do volieb. V krátkom vyhlásení povedal, že ak by dostal predvolanie, aby verejne vypovedal na pôde Kongresu, ako požadujú niektorí členovia opozičnej Demokratickej strany, nepovedal by nič navyše oproti tomu, čo je napísané v jeho správe. Na záver vystúpenia vyjadril presvedčenie, že podozrenia z "viacnásobných a systematických snáh" zasahovať do volieb z roku 2016 si "zaslúžia pozornosť každého Američana".



Dlho očakávanú správu odovzdal Mueller v marci ministrovi spravodlivosti Williamovi Barrovi. Ten následne v liste adresovanom Kongresu i verejnosti zhrnul najdôležitejšie závery, pričom konštatoval, že Mueller nenašiel dôkazy o tom, že by sa súčasný prezident alebo jeho spolupracovníci "spolčili" s Ruskom alebo že by s ním "koordinovali" svoju činnosť s cieľom zasahovať do kampane pred prezidentskými voľbami v Spojených štátoch.