Demokrati zvyšujú tlak na zverejnenie Muellerovej záverečnej správy

Demokrati medzitým už avizovali, že report by si mohli vyžiadať aj prostredníctvom súdu, ak im nebude poskytnutý k nahliadnutiu do utorka - čo však Barr odmietol.

Washington 29. marca (TASR) - Americkí demokrati zvyšujú tlak na zverejnenie plného znenia záverečnej správy osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera, ktorá sa týka vyšetrovania údajného zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016. V noci na piatok o tom informovala agentúra AP.



Šéf justičného výboru Snemovne reprezentantov amerického Kongresu, demokrat Jerrold Nadler, vyhlásil, že minister spravodlivosti William Barr sa v tejto súvislosti vyjadril, že správu bude ešte redigovať a Kongresu ju preto nemôže okamžite dať.



Demokrati medzitým už avizovali, že report by si mohli vyžiadať aj prostredníctvom súdu, ak im nebude poskytnutý k nahliadnutiu do utorka - čo však Barr odmietol.



Osobitný vyšetrovateľ Mueller ukončil vyšetrovanie zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v piatok 22. marca a svoju záverečnú správu následne doručil ministrovi spravodlivosti, ktorý v liste adresovanom Kongresu i verejnosti zhrnul najdôležitejšie závery vyšetrovania. Podľa nich sa Trumpov volebný tím nedopustil spolčenia s Ruskom. Celá správa však naďalej podlieha utajeniu.