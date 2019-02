Demokratická kongresmanka predložila zákon na záchranu INF

Gabbardová návrh predložila výborom Snemovne reprezentantov amerického Kongresu pre ozbrojené služby a pre zahraničné veci.

Washington 15. februára (TASR) - Americká demokratická kongresmanka Tulsi Gabbardová predložila v piatok návrh zákona, ktorý má zabrániť odstúpeniu USA od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF). Kongresmanka to oznámila na svojej webovej stránke.



INF podpísali na sklonku studenej vojny vtedajší americký prezident Ronald Reagan a sovietsky vodca Michail Gorbačov. Spojené štáty 1. februára oznámili zámer odstúpiť od zmluvy, čo zdôvodnili jej porušovaním zo strany Ruska. O deň neskôr plnenie zmluvy pozastavila i Moskva.



Tieto kroky vyvolali obavy z obnovenia pretekov v zbrojení medzi USA a Ruskom a vyvolania novej studenej vojny. V súčasnosti plynie šesťmesačná výpovedná lehota, počas ktorej by sa obe strany mohli ešte dohodnúť a vrátiť sa k dodržiavaniu zmluvy.



Kongresmanka Gabbardová v piatok oznámila, že predkladá návrh zákona, ktorý má zamedziť snahám administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa o odstúpenie od INF. Legislatíva konkrétne zakazuje, aby sa peniaze amerických daňových poplatníkov použili na výrobu zbraní, ktoré táto zmluva zakazuje.



Gabbardová návrh predložila výborom Snemovne reprezentantov amerického Kongresu pre ozbrojené služby a pre zahraničné veci. Jej snahu podporili ďalší traja demokratickí kongresmani Jim McGovern, Ilhan Omarová a Mark Pocan, ako aj viacero pacifisticky zameraných organizácií.



"Ľahkomyselné rozhodnutie prezidenta Trumpa o odstúpení od INF zvyšuje hrozbu (vypuknutia jadrovej vojny)," vyhlásila pri predstavovaní svojho návrhu Gabbardová, ktorá je kongresmankou za štát Havaj. Zmluvu INF netreba podľa nej rušiť, ale naopak posilniť a rozšíriť.



Zmluva INF vstúpila do platnosti 1. júna 1988. Okrem iného zakazuje výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú stredný dolet a sú odpaľované z pevniny.