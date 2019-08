Demokratickí kandidáti sa v debate zamerali na prezidenta Trumpa

Víťaz súboja o demokratického prezidentského kandidáta bude známy v júli budúceho roka. Prezidentské voľby sa majú konať v novembri 2020.

Detroit 1. augusta (TASR) - Desiati uchádzači o nomináciu Demokratickej strany do prezidentských volieb v roku 2020 sa v stredajšej televíznej debate v Detroite zamerali medziiným aj na prezidenta Donalda Trumpa.



Po tom, ako sa viac ako dve hodiny sporili medzi sebou, všetci spomenuli republikánskeho prezidenta ako skutočného protivníka, uviedla agentúra AP.



Bývalý viceprezident Joe Biden uviedol, že voľby v roku 2020 budú "bojom za dušu Ameriky".



Senátorka Kamala Harrisová nazvala prezidenta "predátorom" a "zbabelcom" a sama sa označila za ideálnu nominantku, ktorá by s ním mala budúcu jeseň debatovať.



Senátor Cory Booker uviedol, že národnou "krízou je Donald Trump, ale nie iba Donald Trump". Porazenie Trumpa predstavuje podľa Bookera "podlahu, nie strop".



Biden, ktorý je favoritom spomedzi demokratických vyzývateľov, začal debatu útočne, ale rýchlo musel čeliť atakom svojich oponentov v diskusii o zdravotnej starostlivosti, rasovej problematike, imigrácii či súdnictve.



Napätie rástlo najmä medzi ním a najprominentnejšou černošskou uchádzačkou senátorkou Harrisovou. Biden sa vysmieval z jej tvrdenia, že jej nedávno zverejnený plán zdravotnej starostlivosti si nebude vyžadovať zvyšovanie daní v strednej vrstve. Harrisová označila jeho hodnotenie ako "jednoducho chybné".



Agentúra AFP si všíma, že tesne pred začiatkom debaty 76-ročný Biden pozdravil túto 54-ročnú bývalú kalifornskú generálnu prokurátorku, podal jej ruku a povedal: "Buďte ku mne zhovievavé, dieťa."



Harrisová ho však znovu kritizovala aj za to, že zľahčoval svoju spoluprácu so segregacionistami, keď v 70. rokoch minulého storočia s nimi pôsobil v Senáte. "Viceprezident stále neuznal, že nebolo správne zastávať takýto postoj v tom čase," uviedla.



Za vystúpenie v predošlej debate sa Biden stal terčom kritiky pre svoju nepripravenosť, ale v stredu vyzeral lepšie vyzbrojený na odrážanie útokov, uviedol spravodajský server BBC.



Iných desať demokratických uchádzačov sa predstavilo v televíznej debate už v utorok a tiež hovorili o zdravotníctve, ochrane hraníc a o tom, ako poraziť súčasného prezidenta Trumpa. Elisabeth Warrenová a Bernie Sanders, ktorí sú najviac liberálni kandidáti, museli čeliť útokom zo strany svojich umiernených kolegov.



