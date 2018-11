Demokratický kandidát žiada prepočítanie hlasov z volieb do Senátu USA

Na základe floridského štátneho zákona je opätovné sčítanie hlasov povinné, ak je rozdiel medzi kandidátmi 0,5 percentuálneho bodu alebo menej.

Miami 8. novembra (TASR) - Demokratický kandidát na amerického senátora za štát Florida Bill Nelson vyzval v stredu na nové sčítanie hlasov z utorkových volieb, v ktorých bol jeho súperom republikánsky guvernér tohto amerického štátu Rick Scott.



Ich súboj o jedno z dvoch floridských kresiel vo federálnom Senáte patril počas utorkových volieb v USA k najsledovanejším, píše agentúra AFP. Nelsona do tohto úradu zvolili už trikrát, no pri uchádzaní sa o štvrté volebné obdobie sa preňho stal tvrdým vyzývateľom Scott, ktorý v januári odchádza z postu guvernéra.



Výsledky sčítania z 99 percent volebných obvodov v stredu večer miestneho času ukazovali, že Scott má pred Nelsonom tesný náskok okolo 0,4 percenta, vyplýva zo správy denníka The New York Times. Agentúra AP spresnila, že išlo o približne 30.000 z vyše 8,1 milióna odovzdaných hlasov.



Na základe floridského štátneho zákona je opätovné sčítanie hlasov povinné, ak je rozdiel medzi kandidátmi 0,5 percentuálneho bodu alebo menej.



"Významný počet hlasovacích lístkov zatiaľ nebol sčítaný a vzhľadom na veľkosť Floridy sa domnievame, že výsledky volieb nie sú známe a vyžadujú si prepočítanie," uviedol právnik Nelsonovho volebného tímu Marc Elias.



Nelsonov tím vo vyhlásení tiež zdôraznil, že Scott sa v utorok "predčasne" vyhlásil za víťaza, a poukázal na správy médií o problémoch a nezrovnalostiach pri hlasovaní.



Hovorca Scottovho tímu Chris Hartline kritizoval Nelsona za to, že presadzuje nové sčítanie namiesto toho, aby priznal porážku. "Tento súboj sa skončil. Je smutné, že Bill Nelson takto končí svoju kariéru. Zúfalo sa snaží pridržiavať sa niečoho, čo už neexistuje," vyhlásil Hartline.



Príslušné úrady rozhodnú o možnom prepočítaní cez víkend a ak ho nariadia, začne sa zrejme v pondelok, napísala AP.



Agentúra zdôrazňuje, že nové sčítanie by po zmenách vo volebných procesoch na Floride prebiehalo už inak a bolo kratšie ako prepočítanie po prezidentských voľbách v roku 2000, ktoré si vyslúžilo nelichotivú celosvetovú pozornosť. Najvyšší súd totiž vtedy po jednom mesiaci nariadil jeho ukončenie, vďaka čomu republikán George W. Bush zvíťazil na Floride o 537 hlasov a získal dostatok hlasov v Zbore voliteľov na to, aby sa stal prezidentom.