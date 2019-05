Demokratický senátor Michael Bennet ohlásil kandidatúru na prezidenta

Bennet zastáva senátny post za štát Colorado už druhé šesťročné funkčné obdobie. Predtým šéfoval štátnemu školskému systému v obvode Denver

Denver 2. mája - Americký demokratický senátor za štát Colorado Michael Bennet oznámil vo štvrtok v interview pre reláciu televízie CBS This Morning svoju kandidatúru na prezidenta Spojených štátov vo voľbách v roku 2020. Do súboja o prezidentskú nomináciu Demokratickej strany pre tieto voľby doposiaľ vstúpili už vyše dve desiatky osobností, píše agentúra AP.



"Ak pôjdeme naďalej po tejto ceste, po ktorej ideme - a tým nemyslím len prezidenta (Donalda) Trumpa, týka sa to politiky, ktorá existovala ešte pred tým, ako sa tam dostal... budeme prvou generáciou Američanov, ktorí zanechajú tej ďalšej generácii menej príležitostí, nie viac," povedal 54-ročný Bennet pre CBS. Podľa svojich slov chce urobiť všetko, čo môže, aby sa uistil, že k tomu nedôjde.



Bennet zastáva senátny post za štát Colorado už druhé šesťročné funkčné obdobie. Predtým šéfoval štátnemu školskému systému v obvode Denver. Tento rok vzbudil na internete pozornosť ostrou kritikou republikánskeho senátora za štát Texas Teda Cruza v súvislosti s čiastočným pozastavením financovania federálnych inštitúcií (tzv. shutdownom).



Bennet následne plánoval odštartovať prezidentskú kampaň, avšak musel ju odložiť po tom, ako mu diagnostikovali rakovinu prostaty. Bennetova kancelária v apríli oznámila, že senátorova liečba je úspešná.