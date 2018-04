Demokratka Duckworthová a jej dcérka Maile sa zapísali do dejín Senátu

Maile, narodená 9. apríla, je vôbec prvým dieťaťom nejakého senátora či senátorky, ktorému umožnili byť na pôde hornej komory Kongresu.

Demokratka za štát Illinois priniesla svoju dcéru, v ružovej čiapočke, na pôdu Senátu na základe nových pravidiel, ktoré to povoľujú. Duckworthová (50) je jedinou senátorkou, ktorá porodila dieťa počas pôsobenia v Senáte. Maile, narodená 9. apríla, je vôbec prvým dieťaťom nejakého senátora či senátorky, ktorému umožnili byť na pôde hornej komory Kongresu.



Táto historická chvíľa bola možná vďaka novému pravidlu, schválenému v predchádzajúci deň, ktoré povoľuje novorodencom senátorov zdržiavať sa v rokovacej sále na hlasovaní o zákonoch. Republikánmi ovládaný Senát umožnil otvorené hlasovanie, aby Duckworthová a Maile mohli dodržať nové pravidlo. Duckworthová, veteránka z irackej vojny s amputovanými oboma nohami, dorazila na invalidnom vozíku s Maile v náručí a palcom otočeným smerom nadol hlasovala "proti", potom sa srdečne zasmiala. Okolo nej sa zhŕkli kolegovia, aby si desaťdňové dieťa obzreli. To nevydalo žiadny zvuk.



Senátorka Duckworthová už po pôrode vyjadrila obavy, či bude pri výkone ústavných povinností schopná starať sa o svoju novonarodenú dcéru. Senátori označili za dôležité, aby boli sami príkladom politiky priateľskej voči rodine, a zmenu v pravidlách v stredu jednomyseľne odsúhlasili. Duckworthová sa následne poďakovala kolegom z oboch strán politického spektra a explicitne tiež výboru pre určovanie pravidiel v Senáte za to, že "Senát pomohli preniesť do 21. storočia".



Duckworthová porodila minulý týždeň na predmestí Washingtonu svoje druhé dieťa, dcéru Maile. Už predtým patrila k desiatke žien, ktoré porodili dieťa počas toho, ako zastávali funkciu vo federálnom úrade. Jej prvá dcéra Abigail sa totiž narodila v roku 2014, keď bola Duckworthová kongresmankou v Snemovni reprezentantov.