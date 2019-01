Demokratka Gillibrandová vykročila ku kandidatúre na prezidentku USA

Gillibrandová (52) ohlásila založenie takzvaného prieskumného výboru (exploratory committee), ktorý má zhodnotiť, aké šance by mala v súboji o post šéfky Bieleho domu v budúcich voľbách v roku 2020.

Washington 16. januára (TASR) - Americká senátorka za Demokratickú stranu Kirsten Gillibrandová podnikla v utorok dôležitý krok smerom k svojej prezidentskej kandidatúre. Informovala o tom agentúra AP.



Gillibrandová (52) ohlásila založenie takzvaného prieskumného výboru (exploratory committee), ktorý má zhodnotiť, aké šance by mala v súboji o post šéfky Bieleho domu v budúcich voľbách v roku 2020.



"Je to významný prvý krok a podnikám ho preto, že budem kandidovať," povedala 52-ročná newyorská demokratka vo večernej talkšou televízie CBS.



Gillibrandová podľa vlastných slov plánuje ešte tento týždeň odcestovať do amerického štátu Iowa, v ktorom vo februári 2020 odštartujú prezidentské primárky demokratov.



Senátorka vlani úspešne obhájila svoje kreslo v hornej komore amerického Kongresu. Z kampane jej zostalo ešte 10,5 milióna dolárov, ktoré by mohla použiť v súboji o Biely dom.



Kirsten Gillibrandová ostro kritizuje súčasného republikánskeho prezidenta USA Donalda Trumpa a podporuje hnutie #MeToo bojujúce proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu žien.



Rovnaký krok ako Gillibrandová už koncom roka 2018 podnikla iná demokratická senátorka Elizabeth Warrenová a následne aj kongesmanka Tulsi Gabbardová. Prezidentskú kandidatúru ohlásili aj ďalší dvaja demokrati Julián Castro a John Delaney. V súvislosti s možnou kandidatúrou sa hovorí aj o viceprezidentovi USA Joeovi Bidenovi.



Podľa pozorovateľov by sa o prezidentskú nomináciu v súčasnosti opozičnej Demokratickej strany mohol celkovo uchádzať aj viac ako tucet záujemcov.