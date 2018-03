Demonštrácie za prísnejšie zákony o zbraniach sa konali nielen v USA

Solidaritu s americkými študentmi, učiteľmi či aktivistami vyjadrovali napríklad pred americkým veľvyslanectvom v Londýne alebo v Paríži, kde prišla k Eiffelovej veži približne stovka demonštrantov.

Washington 25. marca (TASR) - Zhromaždenie s názvom Pochod za naše životy, na ktorom sa zišli v sobotu v hlavnom meste Spojených štátov státisíce ľudí, aby požadovali sprísnenie amerických zákonov o zbraniach, sprevádzalo podľa organizátorov vyše 840 iných pochodov po celom svete. Solidaritu s americkými študentmi, rodičmi, učiteľmi či aktivistami vyjadrovali napríklad pred americkým veľvyslanectvom v Londýne alebo v Paríži, kde prišla k Eiffelovej veži približne stovka demonštrantov.



Informovali o tom v noci na nedeľu agentúry DPA a AP.



V samotnom Washingtone zaplnil dav približne kilometrový úsek triedy medzi Bielym domom a Kapitolom a išlo tak o jeden z najväčších protestov mládeže v Spojených štátoch od obdobia vietnamskej vojny. Ľudia skandovali heslo "Nevoľte ich!" a niesli pútače s nápismi "My sme tá zmena", "Už nebudeme mlčať" a "Nepúšťajte peniaze NRA do politiky". NRA je skratka americkej Národnej asociácie držiteľov zbraní.



Ďalšie veľké demonštrácie hlásili z New Yorku, Los Angeles a ďalších amerických veľkomiest. Organizátormi washingtonského pochodu boli študenti strednej školy v Parklande na Floride, kde zahynulo 14. februára pri útoku strelnými zbraňami 17 ľudí. Demonštrácie sa nevyhli tomuto americkému štátu, pričom priamo v Parklande hlásili podľa spravodajského servera Miami Herald desaťtisíce účastníkov.



Demonštranti vyzývali na zavedenie opatrení, ako je zákaz veľkokapacitných zásobníkov a útočných pušiek, akú použil aj páchateľ na Floride. Ďalej žiadali prísnejšie preverovanie osôb kupujúcich strelnú zbraň a prísnejšiu bezpečnosť na školách, ale tiež zvýšenie veku potrebného pri nákupe strelných zbraní.



Vo viacerých mestách sa v tom istom čase konali menšie protidemonštrácie zástancov slobodnej držby strelných zbraní.



Prezident USA Donald Trump sa rozhodol stráviť víkend vo svojom sídle na Floride a danú záležitosť vo svojich tvítoch nekomentoval. Biely dom však vyjadril pochvalu "mnohým odvážnym mladým Američanom uplatňujúcim svoje práva" zakotvené v Prvom dodatku americkej ústavy. Vyhlásil tiež, že bezpečnosť detí je "najvyššou prioritou prezidenta" a preto vyzýva Kongres na schválenie príslušných zákonov.



Demonštrantov vo Washingtone a iných mestách prišli podporiť viaceré celebrity vrátane hudobníka Paula McCartneyho, herca Georgea Clooneyho či režiséra Stevena Spielberga, ale aj vnučka zavraždeného bojovníka za občianske práva a držiteľa Nobelovej ceny mieru Martina Luthera Kinga ml. Deväťročná Yolanda Renee Kingová v narážke na slávny prejav starého otca povedala pred zhromaždenými vo Washingtone, že "má takisto sen", a to "svet bez strelných zbraní".