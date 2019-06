Demonštrant zomrel po páde z lešenia, chcel pripevniť politický plagát

Tento obchodný dom zohráva počas protestov dôležitú úlohu v tom, že sa nachádza v blízkosti vládnych budov a parlamentu, a protestujúci jeho priestory využívajú na odpočinok.

Hongkong 16. júna (TASR) - Jeden z demonštrantov v Hongkongu vo veku 35 rokov zomrel v sobotu večer po tom, čo spadol z lešenia, keď sa na budovu obchodného centra pokúšal pripevniť politický plagát. Informovala o tom agentúra DPA.



Hovorkyňa polície pre DPA povedala, že muž s priezviskom Leung vyliezol na plošinu na budove luxusného obchodného centra Pacific Place približne o 21.00 h a chcel tam zavesiť plagát s nápisom "Milujte sa; nestrieľajte" a "Žiadna extradícia do Číny".



Polícia i hasiči sa Leunga snažili presvedčiť, aby zliezol dolu - na zemi pripravili dokonca i veľký zoskokový matrac - muž sa však i napriek ich výzvam šplhal smerom nahor a potom spadol, uviedla polícia.



Leung zomrel krátko po tom, ako ho previezli do nemocnice. Podľa polície malo ísť o samovraždu.



Tento muž je prvou obeťou masových protestov, ktoré v Hongkongu podnietil sporný navrhovaný zákon o extradícii, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny.



Ako píše DPA, Leunga už v nedeľu oslavovali ako hrdinu; na miesto, kam dopadol, kládli ľudia kvety a rôzne odkazy.



Napriek tomu, že Hongkong v sobotu schvaľovanie sporného zákona na neurčito odložil, organizátor protestov Občiansky front pre ľudské práva (CHRF) požaduje, aby bol zákon úplne stiahnutý.



Protesty v Hongkongu pokračujú aj v nedeľu a na pondelok je ohlásený generálny štrajk. Hongkonskí aktivisti vyzývajú verejnosť, aby štrajk zamestnancov, učiteľov a študentov podporila a pridala sa k nim, píše agentúra AP.