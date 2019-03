Demonštranti v Albánsku sa opäť pokúsili vtrhnúť do parlamentu

Zhromaždenie je súčasťou protestov, ktoré zvoláva stredopravicová opozičná Demokratická strana Albánska obviňujúca vládu premiéra Ediho Ramu z korupcie i prepojenia na organizovaný zločin.

Tirana 21. marca (TASR) - Niekoľko stoviek opozičných demonštrantov sa vo štvrtok opäť pokúsilo vtrhnúť do budovy albánskeho parlamentu v hlavnom meste Tirana. Vyzývali na odstúpenie vlády a vypísanie predčasných volieb, informovala agentúra AP.



Zhromaždenie je súčasťou protestov, ktoré ostatný mesiac zvoláva stredopravicová opozičná Demokratická strana Albánska (DP) obviňujúca vládu premiéra Ediho Ramu z korupcie i prepojenia na organizovaný zločin. Vláda obvinenia popiera.



Skupina štvrtkových demonštrantov sa zhruba po hodine hádzania projektilov a petárd pokúsila preniknúť cez policajtov k hlavnému vchodu do parlamentu, čo sa jej však nepodarilo. Pripravená bola aj poriadková polícia s vodným delom, proti demonštrantom však zasiahnuť nemusela, dopĺňa AP.



Z albánskeho parlamentu odišlo vo februári všetkých 33 poslancov DP. Nasledovali opakované násilné protesty pred budovou parlamentu a potýčky medzi demonštranti a políciou.



Pri predošlých demonštráciách sa prívrženci opozície pokúšali do parlamentu či vládnych budov vtrhnúť použitím dymovníc a projektilov. Polícia na ich rozohnanie použila slzotvorný plyn.



Vládnuci socialisti, ktorí majú v 140-člennom albánskom parlamente 74 kresiel, tvrdia, že opozičné protesty nepomáhajú Albánsku v snahe o členstvo v Európskej únii. Albánsko by pritom rokovania o vstupe do EÚ chcelo odštartovať v júni.