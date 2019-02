Demonštranti v Albánsku zaútočili na sídlo premiéra krajiny

Hlavnou prioritou vlády v západobalkánskom Albánsku ostáva boj proti korupcii a organizovanému zločinu. Tirana verí, že Brusel čoskoro spustí rokovania o jej budúcom členstve v EÚ.

Tirana 16. februára (TASR) - Prívrženci albánskej opozície prevalili v sobotu policajné zátarasy a pokúsili sa násilím rozbiť vstupné dvere do sídla albánskeho premiéra Ediho Ramu. Výtržníci v rámci protestu, prostredníctvom ktorého žiadali odstúpenie predsedu vlády, hádzali výbušné fľaše a svetlice. Informovala o tom agentúra Reuters.



Sídlo premiéra z vládnucej ľavicovej Socialistickej strany Albánska obkolesilo niekoľko stoviek príslušníkov poriadkovej polície. Demonštranti sa do hlavnej vládnej budovy chceli prebojovať kovovými tyčami. Príslušníci poriadkovej polície zakročili proti násilníkom slzotvorným plynom.



Na proteste proti podľa demonštrantov skorumpovanej vláde a za vyhlásenie predčasných volieb, sa podľa agentúry AP zúčastnilo niekoľko tisícok podporovateľov opozície.



Sobotňajšiu demonštráciu zvolala opozičná stredopravicová Demokratická strana Albánska. Predstavitelia Spojených štátov, Európskej únie i ďalších medzinárodných inštitúcií apelovali na opozíciu, aby demonštrácia bola pokojná.



