Demonštranti za životné prostredie zablokovali dopravné uzly v Londýne

Londýn 15. apríla (TASR) - Demonštranti za životné prostredie v pondelok nakrátko zablokovali most Waterloo a ďalšie dopravné uzly v centre Londýna s cieľom vyvinúť tlak na britskú vládu, aby začala konať v súvislosti s klimatickou zmenou. Informovala o tom agentúra AP.



Demonštranti z aktivistickej skupiny Extinction Rebellion podľa AP očakávajú, že na významné dopravné uzly v britskej metropole ako Mramorový oblúk, Oxford Circus, Piccadilly Circus, Parlamentné námestie či Most Waterloo zamieria tisícky demonštrantov.



Polícia zatiaľ nikoho v súvislosti s protestmi nezadržala a ľuďom cestujúcim do Londýna odporučila, aby si cestu plánovali s dostatočnou časovou rezervou.